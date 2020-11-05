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Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про судову реформу

Новость на русском → Україна, Четвер 05 листопада 2020 14:21
Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про судову реформу Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №3711 авторства президента Володимира Зеленського про судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону. Закон пропонує скасувати скорочення числа суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Законопроект відправили на повторне перше читання. За це рішення проголосували 239 парламентаріїв.

Передісторія

Взимку КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме про:

  • ліквідацію Верховного суду України;
  • зміну кількісного складу ЗС і розміру винагороди судді цього суду;
  • статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • діяльність комісії з питань доброчесності та етики;
  • процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

У резолютивній частині своїх рішень КСУ рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями.

Законопроект №3711 президента пропонує усунути всі ці проблеми.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила законопроект про судоустрій і статус суддів №3711. Експерти наголосили на необхідності заповнити близько 2 тисяч вакансій суддів.

Як писало РБК-Україна, Зеленський запропонував Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону.

Так, раніше КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського, зокрема, неконституційним визнано, в тому числі, скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.

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