Рада визначила поважні причини відсутності нардепів на засіданнях

Верховна рада визначила поважні причини відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів ВР. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3642 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 248 парламентаріїв.

Закон уточнює перелік поважних причин відсутності парламентарія:

виконання ним у цей час доручень парламенту, голови ВР відповідно до закону, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить нардеп);

відрядження, участь у заходах, що здійснюються у рамках роботи постійних делегацій;

тимчасова непрацездатність;

отримання послуг у сфері охорони здоров'я (згідно з медичним висновком);

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв'язку з народженням дитини, відпустка по догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, відпустка у зв'язку зі смертю рідних, інші обставини, коли згідно із законодавством працівнику надається відпустка;

документально підтверджені транспортні перешкоди.

Поважними причинами відсутності є й інші, пов'язані з реалізацією прав і виконанням обов'язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства, Кримінальним процесуальним кодексом, законом "Про Конституційний суд".

Про них депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, повинен повідомити спікеру Ради.

Відповідно до закону, нардеп повинен повідомити главу парламенту відповідною заявою, додавши копію документа на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні.

Нагадаємо, в середині липня депутати Ради схвалили відповідний законопроект №3642 за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня набрав чинності закон про позбавлення нардепів виплат через прогули.

Так, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше пояснював, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать.