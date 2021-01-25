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Рада хоче заслухати Лазебну щодо субсидій та реалізації закону про соцполітику

Новость на русском → Україна, Понеділок 25 січня 2021 12:19
Рада хоче заслухати Лазебну щодо субсидій та реалізації закону про соцполітику Фото: Марина Лазебна (kmu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче заслухати міністра соціальної політики Марину Лазебну щодо субсидій та реалізації закону про соцполітику. Її хочуть заслухати на годині запитань до уряду.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Щодо години запитань до уряду була лише одна пропозиція - запросити міністра соціальної політики Лазебну. Заслухати інформацію про стан та проблеми реалізації закону України про соціальну політику. Думаю, що буде комплексне питання по всім напрямкам: і про субсидії, і про людей похилого віку", - сказав глава Ради.

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