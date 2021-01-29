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Рада хоче відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

Новость на русском → Україна, П'ятниця 29 січня 2021 12:53
Рада хоче відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №3952.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 282 нардепа.

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.

При цьому в профільному комітеті раніше наголосили на необхідності включити в суб'єкти звітності й комунальні підприємства.

У законі прописана відкритість інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткове благо керівника, заступника керівника юрособи публічного права в державному секторі.

Після прийняття документа такі дані не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Закон зобов'язує держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своєму сайті.

Нагадаємо, раніше комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР прийняти за основу відповідний законопроект №3952.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови про оплату праці працівників державних органів. Пропонується збільшення цієї оплати.

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