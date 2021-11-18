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У Путіна відповіли, чи готується вторгнення Росії в Україну

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Москва, Четвер 18 листопада 2021 13:50
У Путіна відповіли, чи готується вторгнення Росії в Україну Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Захід стурбований можливістю прямої агресії Росії проти України вже цієї зими, про що і повідомив українській стороні. У Кремлі, в свою чергу, відповіли на ці побоювання і кажуть, що ніби-то нікому не становлять загрози.

Відповідь Кремля озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У Путіна знову заявили про ніби-то дії НАТО поблизу кордонів РФ. Москва вживатиме заходів щодо забезпечення своєї безпеки, заявив Пєсков.

Він прокоментував публікацію агентства "Блумберг" про можливі плани вторгнення на територію України.

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - заявив Пєсков.

Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала частину України - півострів Крим. А на Донбасі до сьогоднішнього дня тривають бойові дії.

Міграційна криза як відволікаючий маневр

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький допустив, що Володимир Путін разом з Олександром Лукашенком працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу. Тим самим відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення в Україну.

"Не виключено, що прикордонна криза спрямована на те, щоб відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні", - заявив Моравецький.

Позиція України

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завитневич заявив у коментарі РБК-Україна, що Збройні сили України готові протиставити російському агресору. Незважаючи на будь-які рішення з боку президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, політолог пояснив, навіщо Путін збирає війська біля кордонів України.

Зазначимо, на РБК-Україна опубліковано великий матеріал про ситуацію біля кордонів України -"Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

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Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну