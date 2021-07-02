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У Росії немає намірів розміщувати свій прапор в Україні, - Кремль

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Москва, П'ятниця 02 липня 2021 13:12
У Росії немає намірів розміщувати свій прапор в Україні, - Кремль Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заявили, що не хочуть розміщувати російський прапор на території України. Так відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про український прапор.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, такі висловлювання українського президента "не можна сприймати позитивно".

"У Росії немає намірів розміщувати свій прапор в Україні, з повагою ставимося до українського суверенітету", - заявив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною. За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.

Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що українці і росіяни не є одним народом.

За його словами, "були б українці і росіяни один народ, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною Думою розвивався б жовто-блакитний прапор".

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