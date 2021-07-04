У Путіна назвали "неприйнятним" те, що Росію називають стороною конфлікту на Донбасі

Речник адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков назвав "неприйнятним" те, що Росію називають стороною конфлікту на Донбасі. Він також звинуватив Україну у невиконанні мінських домовленостей та "спробах розмити їх важливість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Россия 1".

Пєсков заявив, що Україна "послідовно намагається розмивати важливість мінських домовленостей, кажучи про те, що можна їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі". Речник Кремля додав, що це причина відсутності довіри до президента України.

"Головна проблема - переконана позиція України, влада якої намагаються представити нашу країну учасником конфлікту. Це абсолютно не відповідає дійсності і є неприйнятним", - сказав він.