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У Путіна назвали "неприйнятним" те, що Росію називають стороною конфлікту на Донбасі

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Москва, Неділя 04 липня 2021 14:18
У Путіна назвали "неприйнятним" те, що Росію називають стороною конфлікту на Донбасі Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Речник адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков назвав "неприйнятним" те, що Росію називають стороною конфлікту на Донбасі. Він також звинуватив Україну у невиконанні мінських домовленостей та "спробах розмити їх важливість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Россия 1".

Пєсков заявив, що Україна "послідовно намагається розмивати важливість мінських домовленостей, кажучи про те, що можна їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі". Речник Кремля додав, що це причина відсутності довіри до президента України.

"Головна проблема - переконана позиція України, влада якої намагаються представити нашу країну учасником конфлікту. Це абсолютно не відповідає дійсності і є неприйнятним", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі радників "нормандської четвірки" представники Німеччини та Франції не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Додамо, нещодавно президент РФ Володимир Путін пожалівся Франції на "деструктивні дії" України щодо Донбасу. Путін хоче, щоб Україна вела переговори з бойовиками з так званих "ЛНР" та "ДНР".

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