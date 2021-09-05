У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловився про прагнення України вступити в НАТО. За його словами, це є безпосередньою загрозою для Росії.

Загрозою для Росії, як наголосив Пєсков, є і те, що Сполучені Штати Америки готові обговорювати це питання.

"Зеленський каже: "Ми хочемо, ми прагнемо в НАТО". Американці кажуть: "Чудово, є певні умови, виконуйте, і ми з розпростертими обіймами будемо вас чекати". Це для Росії безпосередня загроза. Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів", - сказав речник Кремля.

Пєсков додав, що Путін "буде докладати зусиль", щоб "історичні землі Росії" не використовувалися проти неї самої.