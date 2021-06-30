Путін зробив заяву по Медведчуку: "він - український націоналіст"
Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він його вважає "українським націоналістом".
Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.
За його словами, Медведчука "закрили напередодні виборчої кампанії вдома, одягли браслет".
"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", - заявив він.
Путін заявив, що всередині України не дозволяють "вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією".
Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.
Як раніше повідомлялось, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.
Зазначимо, в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі" всі подробиці справи по українському олігарху.