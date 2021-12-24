Путін по факту поставив НАТО ультиматум: в Україні зробили заяву

Спочатку президент Росії Володимир Путін говорив, що Україна не повинна вступити в НАТО, а тепер - що українська держава нібито взагалі не повинна співпрацювати з Альянсом. Це по факту ультиматум.

Він вважає, що Путін мислить категоріями історичних прецедентів і розглядає цю ситуацію з точки зору Карибської кризи.

"Тоді США розмістили ракети на території Туреччини, у відповідь Хрущов спробував розмістити ядерні боєголовки на Кубі. Мені здається, що Путін використовує цей прецедент. Він чітко заявив, що він вимагає. Він чітко сформулював свої вимоги, основне - це, щоб Україна не стала членом НАТО", - заявив Мережко.

За його словами, "червона лінія" Кремля постійно змінюється.

"Спочатку це було те, що Україна не повинна вступити в НАТО, а зараз Путін і глава МЗС РФ кажуть, що Україна взагалі не повинна ніяк співпрацювати з НАТО. По суті, те, що говорить Путін - це ультиматум, спрямований НАТО і звучить він приблизно так: якщо ви не виконаєте наші вимоги, то ми розв'яжемо війну проти України", - заявив він.

Але тут і захід, за його словами, не може дати задню і зворотний хід, адже неодноразово США заявляли, що Україна має право на вступ до НАТО і обіцяли цю перспективу ще з 2008 року, з Бухарестського саміту.

"Але з іншого боку Путіну теж необхідна якась перемога, тому що він вже розкрутив механізм військової пропаганди та істерії всередині країни, заяви на міжнародній арені набули настільки радикального характеру, що йому теж відступити неможливо. Він може втратити обличчя, але він теж не може дозволити собі поразку", - заявив Мережко.

Детальніше читайте в матеріалі "Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід".