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Президент Червоного Хреста 5 листопада відвідає окупований Донбас

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 19:30
Президент Червоного Хреста 5 листопада відвідає окупований Донбас Фото: Петер Мауер (icrc.org)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Мауер цього тижня відвідає окуповану територію Донбасу. У четвер, 5 листопада, Мауер відвідає окупований Донецьк.

Про це РБК-Україна розповів речник делегації МКЧХ Олександр Власенко.

Спочатку візит президента МКЧХ, за словами речника, планувався на березень 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Останній візит Мауера на окуповані території був у 2015 році.

"Завтра (президент МКЧХ - ред.) буде в Бахмуті, де відкриватиме оновлене нами відділення невідкладної допомоги. Потім вирушить на непідконтрольні території. Мета - подивитися на ситуацію з того боку, як змінилося життя за 3 роки"- розповів Власенко.

Речник МКЧХ зазначив, що в рамках візиту Мауера плануються зустрічі на найвищому рівні, але вони поки що не підтверджені.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч з Мауером. Глава держави закликав МКЧХ допомогти у прискоренні обміну полоненими з Росією та підконтрольними їй бойовиками.

Крім того, під час зустрічі з українським президентом Мауер назвав замінований Донбас проблемою на багато років.

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