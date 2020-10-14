Президент Киргизії піде у відставку після парламентських виборів

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков піде у відставку після парламентських виборів. За його словами, він не має права покинути свою посаду на тлі нестійкої політичної ситуації.

Про це повідомила прес-секретар президента Толгонай Стамалієва, пише місцевий портал kaktus.media.

Повідомляється, що сьогодні Жеенбеков провів зустріч з прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр вимагав, щоб президент пішов у відставку сьогодні ввечері.

"Жеенбеков ще раз підкреслив, що зараз не має права залишати посаду президента, так як це призведе до непередбачуваного сценарію розвитку подій на шкоду державі", - зазначила Стамалієва.

За її словами, президент дотримується тієї ж позиції, яку озвучив 9 жовтня 2020 року, - піде у відставку після того, як поверне країну у правове поле. Тобто після проведення парламентських виборів і оголошення виборів нового президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Жеенбеков затвердив призначення нового прем'єра і уряду.

Напередодні він називав призначення Жапарова незаконним, так як на засіданні парламенту не було забезпечено кворум.

У Киргизії другий тиждень тривають масові акції, які почалися після парламентських виборів, оскільки низка опозиційних партій не подолали прохідний бар'єр. Після зіткнень з силовиками були захоплені адміністративні будівлі, в Бішкеку ввели надзвичайний стан, а ЦВК скасувала результати виборів. Протягом декількох днів у країні змінився уряд, частина протестувальників вимагає відставки президента.

