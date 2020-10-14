ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Киргизії піде у відставку після парламентських виборів

Новость на русском → Бішкек, Середа 14 жовтня 2020 18:01
Президент Киргизії піде у відставку після парламентських виборів Фото: Сооронбай Жеенбеков (t me sooronbai_zheenbekov 3)
Автор: РБК-Україна

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков піде у відставку після парламентських виборів. За його словами, він не має права покинути свою посаду на тлі нестійкої політичної ситуації.

Про це повідомила прес-секретар президента Толгонай Стамалієва, пише місцевий портал kaktus.media.

Повідомляється, що сьогодні Жеенбеков провів зустріч з прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр вимагав, щоб президент пішов у відставку сьогодні ввечері.

"Жеенбеков ще раз підкреслив, що зараз не має права залишати посаду президента, так як це призведе до непередбачуваного сценарію розвитку подій на шкоду державі", - зазначила Стамалієва.

За її словами, президент дотримується тієї ж позиції, яку озвучив 9 жовтня 2020 року, - піде у відставку після того, як поверне країну у правове поле. Тобто після проведення парламентських виборів і оголошення виборів нового президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Жеенбеков затвердив призначення нового прем'єра і уряду.

Напередодні він називав призначення Жапарова незаконним, так як на засіданні парламенту не було забезпечено кворум.

У Киргизії другий тиждень тривають масові акції, які почалися після парламентських виборів, оскільки низка опозиційних партій не подолали прохідний бар'єр. Після зіткнень з силовиками були захоплені адміністративні будівлі, в Бішкеку ввели надзвичайний стан, а ЦВК скасувала результати виборів. Протягом декількох днів у країні змінився уряд, частина протестувальників вимагає відставки президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Киргизия отставка Президент
NEWS
Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
DAILY
У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією