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Посли G7 назвали місцеві вибори в Україні "демократією в дії"

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 00:10
Посли G7 назвали місцеві вибори в Україні "демократією в дії" Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Посли країн "Великої сімки" привітали українців із проведенням місцевих виборів. Дипломати назвали вибори 25 жовтня "демократією в дії".

Про це йдеться в повідомленні в Twittter на сторінці послів.

Дипломати наголосили, що громадяни України мають змогу брати безпосередню участь у житті своїх міст.

"Посли країн G7 вітають українців із реалізацією свого демократичного права голосу сьогодні на виборах. Це - демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь у житті своїх міст та регіонів. Ми сподіваємось, що 18 громад, які сьогодні не змогли проголосувати, зможуть якнайшвидше обрати своїх представників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю в Україні пройшли місцеві вибори.

РБК-Україна писало, що станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій явка становить 36,98%.

Раніше у ЦВК заявили, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів.

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