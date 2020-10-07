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Посли ЄС схвалили санкції за кібератаку на Бундестаг

Новость на русском → Брюссель, Середа 07 жовтня 2020 10:45
Посли ЄС схвалили санкції за кібератаку на Бундестаг Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)
Автор: Анастасия Рокитна

У Європейському Союзі (ЄС) схвалили рішення щодо санкцій проти причетних до хакерських атак на парламент Німеччини. Мова йде про двох осіб та одну організацію.

Про це написав у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

За його словами, рішення буде офіційно оформлено 22 жовтня.

"Посли ЄС сьогодні дали зелене світло накладенню санкцій на двох осіб і одну організацію за кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році", - написав Джозвяк.

Раніше повідомлялось, що Німеччина офіційно запропонувала країнам-членам Євросоюзу ввести санкції проти Російської Федерації за кібератаку на німецький Бундестаг.

Нагадаємо, мова йде про кібератаку п'ятирічної давності. Тоді хакери зламали комп'ютер канцлера Ангели Меркель і вкрали її листування.

Раніше у ФРН заявили, що мають вагомі докази того, що винуватцем кібератаки був російський розвідник.

Можливість нових санкцій за цей кіберзлочин підтвердила також канцлер Ангела Меркель.

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