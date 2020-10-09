Перемир'я в Нагірному Карабасі можуть погодити сьогодні-завтра, - AFP

Припинення гострої фази конфлікту в Нагірному Карабасі може бути погоджено найближчим часом. Оголосити перемир'я між Азербайджаном і Вірменією можуть вже сьогодні ввечері.

Про це пише Agence France-Presse з посиланням на адміністрацію президента Франції.

"Орієнтуємося на досягнення перемир'я сьогодні ввечері або завтра, але все ще ненадійно", - заявили AFP в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий до відновлення мирного процесу з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. За його словами, це має проходити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Сьогодні міністри закордонних справ Вірменії і Азербайджану проведуть консультації в Москві. Будуть обговорюватися питання обміну полоненими і тілами загиблих в ході бойових дій.

Азербайджанський лідер Ільхам Алієв зазначив, що рішення про припинення вогню не може бути досягнуто в односторонньому порядку. Це має бути спільне рішення, яке буде виконуватися на місці.

"Основний меседж на адресу Вірменії має полягати в тому, що ми знаходимося не на вірменській, а на своїй землі", - підкреслив Алієв.