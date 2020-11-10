Пашинян про Карабах: ми опинилися в безальтернативній ситуації

Вірменія пішла на перемир'я в Нагірному Карабасі з подальшою передачею його територій Азербайджану, оскільки опинилася в безальтернативній ситуації. Війну було завершено, щоб не допустити важких втрат.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає arminfo.

За його словами, армія і політичне керівництво невизнаного Нагірного Карабаху вимагали зупинити війну, щоб уникнути більш серйозних наслідків.

"Це рішення далося надмірно важко", - сказав Пашинян.

Він також пояснив, чому Єреван не погодився на перемир'я і поступки ще в наприкінці вересня з активізацією бойових дій.

"З тієї простої причини, що умови режиму припинення вогню залишалися такими ж. Тобто передача 7 районів Азербайджану. Але ми не могли піти на такий крок, бо вірили, що Армія оборони Арцаха (Нагорний Карабах, - ред.) і вірменський народ зможуть виключити подібну необхідність", - додав Пашинян.

Він зазначив, що в поточних умовах продовження військових дій спричинило б ще більш важкі наслідки.

"І важливо говорити про те, що чи дійсно ця війна була неминучою? Хочу сказати прямо, що уникнути цю війну була одна можливість - здати ці території Азербайджану без прийняття статусу Карабаху. І це, по суті, було основою переговорного процесу, отриманою у спадок від попередньої влади", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Пашинян пояснив угоду про перемир'я тим, що у Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву.

Детальніше про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".