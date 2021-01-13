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Він небезпечний для США: Пелосі наполягає на імпічменті Трампа

Новость на русском → Київ, Середа 13 січня 2021 22:42
Він небезпечний для США: Пелосі наполягає на імпічменті Трампа Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com/usembghana)
Автор: Дмитро Левицький

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі наполягає на необхідності оголошення імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу. Вона назвала Трампа загрозою для Сполучених Штатів.

Про це повідомив телеканал CNN.

Як наголосила Пелосі під час дебатів у Палаті представників, саме 45-й президент спровокував заворушення біля Капітолія, які призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

"Він повинен піти. Він являє собою явну та актуальну загрозу для країни. Президент має бути підданий імпічменту. Я вважаю, що президент має бути визнаний винним Сенатом", - заявила вона.

Пелосі зазначила, що оголошення імпічменту Трампу допоможе врятувати США.

"Це конституційний засіб, який гарантує, що країна буде врятована від людини, яка була рішуче налаштована зруйнувати те, що нам дороге", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні у Палаті представників Конгресу США почалося обговорення питання оголошення імпічменту Трампу. Голосування за імпічмент має відбутися між близько 23:00 за київським часом.

Як писало РБК-Україна, республіканці відмовилися скликати засідання Сенату для розгляду імпічменту Трампа до інавгурації нового президента Джо Байдена. Тобто імпічмент сенатори розглянуть не раніше 20 січня.

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