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Нічого спільного з грипом: названо три фази розвитку коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 09:47
Нічого спільного з грипом: названо три фази розвитку коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу. Близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання.

Про це вона заявила на брифінгу.

Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом.

"Нічого спільного з грипом ця хвороба не має. Ні щодо навантаження на систему охорони здоров'я, ні щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання", - сказала вона.

Голубовська розповіла про три етапи розвитку COVID-19:

1 етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі себе почувають, в основному, практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії. Пацієнти повинні звертатись до лікаря, пити вітаміни. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.

2 етап - в цій фазі від 10 до 30% хворих. Ця ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування "шторму" імунної системи. Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовують всі методи лікування.

3 етап - "постковідний синдром". Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання.

Нагадаємо, Україна отримає вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік.

МОЗ не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу.

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