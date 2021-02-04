ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кілька країн ЄС погодилися продати Україні вакцину від COVID, - Стефанішина

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 18:56
Кілька країн ЄС погодилися продати Україні вакцину від COVID, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кілька країн Європейського союзу можуть перепродати Україні вакцину від COVID. Але поки в уряді не можуть назвати ці країни.

Про це в інтерв'ю tsn.ua розповіла віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, є кілька країн ЄС, у тому числі дуже дружня до України, які погодилися продати надлишки.

"Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які, не маючи таких надлишків, все ж просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу до вакцин. Мова йде про понад 13 країн ЄС. Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат", - зазначила Стефанішина.

Вона також не уточнила, яка дружня країна погодилася перепродати вакцину.

"Це конфіденційна інформація. В першу чергу, це буде контракт з компанією про перепродаж вакцин. З часом буде відомо більше деталей", - додала вона.

Нагадаємо, раніше в Pfizer розповіли, що переговори про поставки вакцини для України йдуть добре.

Також там повідомили, що для транспортування вакцини не потрібні спеціальні умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Вакцина COVID-19 Коронавірус
NEWS
У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
DAILY
Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі