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Названо ще одного можливого наступника Меркель на посаді канцлера ФРН

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 08 січня 2021 13:59
Названо ще одного можливого наступника Меркель на посаді канцлера ФРН Фото: Єнс Шпан (jens-spahn.de)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан може висунути свою кандидатуру на пост канцлера Німеччини. За даними джерел, на сьогодні він розглядає таку можливість.

Про це пише Bild.

За даними газети, Шпан розглядає можливість висунення на посаду канцлера від Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Представники партії розповіли Bild, що міністр "відкрито думає про балотування і чітко говорив про це на переговорах".

"Йенс Шпан ясно дав зрозуміти, що він відкритий для висунення на пост канцлера, якщо його результати голосування в березні будуть набагато краще, ніж у Арміна Лашета", - повідомило джерело.

При цьому сам міністр охорони здоров'я Німеччини в коментарі Bild поки заперечує такі плани.

Нагадаємо, раніше наступником нинішнього канцлера Ангели Меркель називали Фрідріха Мерца.

В кінці року Меркель виступила з традиційним новорічним зверненням, в якому підтвердила, що більше не балотуватиметься в канцлери Німеччини. Також вона заявила, що за 15 років при владі не було такого важкого періоду, як під час пандемії COVID-19.

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Названо ще одного можливого наступника Меркель на посаді канцлера ФРН
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