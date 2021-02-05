У МОЗ назвали єдину умову для введення жорсткого карантину в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за якої умови в Україні введуть жорсткі обмеження. Їх можуть ввести в разі загрози колапсу медичної системи.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов у Раді.

За його словами, для цього відстеження вводять показники: зростання більше 50% кількості госпіталізованих, які захворіли COVID, або 65% заповнених ліжок з киснем протягом 7 днів.

"Що стосується жорсткого карантину... Жорсткі обмеження будуть вводитись тільки в одному випадку, якщо є загроза колапсу медсистеми", - заявив він.

Степанов також заявив, що станом на зараз в країні немає регіону, який би потрапив до "червоної" зони.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про нові показники для "червоної" зони, а також про можливість введення локальних обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що в країну збираються повертати адаптивний карантин.

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що нинішні темпи вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років.

Зараз найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі - він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці. Великобританії - за 6 місяців, США - до кінця 2021 року, країнам Європи - через 2-4 роки.