Міністерство оборони провело першу закупівлю військових товарів через агентство НАТО

Міністерство оборони України провело закупівлю військових товарів через агентство НАТО з підтримки і постачання. Це стала перша пряма закупівля без посередників.

Про це повідомили в прес-службі місії України при НАТО.

У місії привітали Міноборони з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки.

"Завершилася перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через агентство НАТО з підтримки і постачання для потреб ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні в Міноборони почали роботу над Стратегією військової безпеки, яка спрямована на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдиною альтернативою надання Україні Плану дій щодо членства - це членство в НАТО.

При цьому тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін назвала основні виклики для України на шляху інтеграції в НАТО. Це російська агресія і боротьба з корупцією.

Відзначимо, міністрів закордонних справ України і Грузії запросили на онлайн-засіданні НАТО 2 грудня, де будуть говорити про проблеми з безпекою в регіоні Чорного моря.