МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овер-тайм
Міністерство закордонних справ переконане у тому, що вчорашня угода не є кінцем історії навколо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України. Кулеба запевняє у тому, що у нього є достатньо питань до партнерів стосовно імплементації домовленостей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС України Дмитра Кулеби.
"Щодо "Північного потоку-2". Вчора гра не завершилася, вона була переведена в овертайм. У нас є ще два тайми й серія пенальті, для того, щоб максимально захистити Україну. Не треба оцінювати німецько-американську угоду як кінець історії. Ще є багато речей", - відзначає Кулеба.
Голова МЗС відзначив, що у міністерства є достатньо питань стосовно страхування й сертифікації “Північного потоку-2”, а також щодо імплементації домовленостей вчорашньої угоди.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Німеччина обіцяє докласти зусиль, аби угода між Україною та Росією стосовно транзиту газу була продовжена ще на десять років.
Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що США й Німеччина досягли угоди стосовно завершення будівництва “Північного потоку-2”.