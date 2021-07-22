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МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овер-тайм

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Київ, Четвер 22 липня 2021 18:23
МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овер-тайм Фото: МЗС висловилось стосовно вчорашньої угоди навколо "Північного потоку-2" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ переконане у тому, що вчорашня угода не є кінцем історії навколо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України. Кулеба запевняє у тому, що у нього є достатньо питань до партнерів стосовно імплементації домовленостей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС України Дмитра Кулеби.

"Щодо "Північного потоку-2". Вчора гра не завершилася, вона була переведена в овертайм. У нас є ще два тайми й серія пенальті, для того, щоб максимально захистити Україну. Не треба оцінювати німецько-американську угоду як кінець історії. Ще є багато речей", - відзначає Кулеба.

Голова МЗС відзначив, що у міністерства є достатньо питань стосовно страхування й сертифікації “Північного потоку-2”, а також щодо імплементації домовленостей вчорашньої угоди.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Німеччина обіцяє докласти зусиль, аби угода між Україною та Росією стосовно транзиту газу була продовжена ще на десять років.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що США й Німеччина досягли угоди стосовно завершення будівництва “Північного потоку-2”.

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Дмитро Кулеба Північний потік-2
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МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овер-тайм
МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овер-тайм
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