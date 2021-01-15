МЗС про передачу ікони з Боснії: Україна не сприймає мову ультиматумів

Україна не сприймає мову ультиматумів у питанні повернення скандальної ікони з Боснії і Герцеговини. Раніше сербський лідер цієї країни Мілорад Додік назвав умову передачі ікони.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, приналежність старовинної ікони до України є незаперечним фактом, а Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальну справу у зв'язку з незаконним вивезенням реліквії.

"Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговінська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надасть сприяння в рамках кримінального розслідування та експертизи та в її якнайшвидшому поверненні до України", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна і Боснія є учасницями конвенції про заходи проти контрабанди культурних цінностей. Згідно з нею заборонено ввозити реліквії, викрадені з музеїв або церков. А на вимогу іншої країни-учасниці конвенції необхідно вживати заходів щодо повернення культурних цінностей.

Нагадаємо, раніше сербський лідер Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть ікону, якщо Україна доведе, що шукала її до його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він також заявив, що Інтерпол нічого не знає про пошуках ікони.

Як стверджують боснійські ЗМІ, вона може коштувати 12,5 млн євро.

За деякими даними, ікону вивезли з окупованого Луганська в 2018 році. Вона зберігалася в одному з банків в Боснії та Герцеговині, після чого наприкінці 2020 року її подарували Лаврову.