Мер Черкас остаточно програв справу проти Зеленського
Апеляційний суд Києва відхилив скаргу мера Черкас Анатолія Бондаренка на рішення Печерського райсуду столиці щодо позову проти президента Володимира Зеленського. Тоді позов мера Черкас не був задоволений.
Про це повідомляється у рішенні Апеляційного суду.
Під час засідання в середу суд розглянув апеляцію Бондаренко на рішення Печерського райсуду від 1 жовтня і залишив його без змін, а скаргу мера Черкас на це рішення - без задоволення.
Нагадаємо, в травні на прес-конференції Зеленський заявив, що "не сяде за один стіл з такими бандитами", як мер Черкас. Таку заяву він зробив, коментуючи рішення Бондаренко про ослаблення карантину без дозволу уряду.
Після цього Бондаренко подав в суд з метою захистити честь і гідність і стягнути з президента 1 гривню в якості компенсації.
Зазначимо, що мер Черкас був переобраний на посаду минулої неділі. У другому турі виборів він переміг кандидата від "Голосу" Віктора Евпака.