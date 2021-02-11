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Лукашенко: від зв'язки Білорусі та РФ залежить, чи буде в регіоні війна

Новость на русском → Мінськ, Четвер 11 лютого 2021 11:59
Лукашенко: від зв'язки Білорусі та РФ залежить, чи буде в регіоні війна Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Від зв'язки Білорусі та Російської Федерації залежить, чи буде війна в регіоні. При цьому не варто поспішає з інтеграцією обох країн.

Про це на VI Всебілоруських народних зборах заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "БЕЛТА".

"Тільки об'єднавшись, ми збережемо стійкість наших країн. Від зв'язки Білорусь - Росія або Росія - Білорусь залежить, буде тут мир або війна. Від нашої єдності з Росією все буде залежати", - зазначив Лукашенко.

Він також назвав протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального спробою розхитати РФ, щоб потім синхронізувати з акціями в Білорусі. На його думку, це нібито підтверджує втручання зовнішніх сил, які зацікавлені у зриві інтеграції обох країн.

Нагадаємо, раніше білоруський президент назвав Білорусь нібито останньою суверенною країною в Європі. Крім того, він підкреслив, що геополітичні гравці прагнуть залучити Мінськ до орбіти свого впливу.

Крім того, Лукашенко заявляв, що абсолютно нікого не боїться в своїй країні.

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