Лукашенко: від зв'язки Білорусі та РФ залежить, чи буде в регіоні війна

Від зв'язки Білорусі та Російської Федерації залежить, чи буде війна в регіоні. При цьому не варто поспішає з інтеграцією обох країн.

"Тільки об'єднавшись, ми збережемо стійкість наших країн. Від зв'язки Білорусь - Росія або Росія - Білорусь залежить, буде тут мир або війна. Від нашої єдності з Росією все буде залежати", - зазначив Лукашенко.

Він також назвав протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального спробою розхитати РФ, щоб потім синхронізувати з акціями в Білорусі. На його думку, це нібито підтверджує втручання зовнішніх сил, які зацікавлені у зриві інтеграції обох країн.