Кулеба про вибори в ОРДЛО: дати обговорювати складно, Росія не виявляє конструктив

На сьогодні складно обговорювати конкретні дати місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської області (ОРДЛО). Російська сторона не проявляє конструктив у питанні мирного врегулювання конфлікту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, якби російська сторона прийняла "план Кравчука", то почалося б динамічне просування і можна було б говорити про якісь дати.

"Але поки Російська Федерація не проявляє конструктив, будь-які дати обговорювати складно", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що за стандартами ОБСЄ на підготовку виборів треба три місяці.

"Це виключно для того, щоб ОБСЄ могла нормально розгорнути свою місію. А якщо у нас мова йде про відновлення роботи ЦВК, реєстрів виборців, функціонування політичних партій, медіа, то це дуже трудомісткий процес, який потребує часу", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що "план Кравчука" щодо Донбасу показує алгоритм дій від А до Я для врегулювання конфлікту.

Він також сказав, що не знає, коли Україна перейде до плану Б по Донбасу.