ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба про вибори в ОРДЛО: дати обговорювати складно, Росія не виявляє конструктив

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 15:24
Кулеба про вибори в ОРДЛО: дати обговорювати складно, Росія не виявляє конструктив Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

На сьогодні складно обговорювати конкретні дати місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської області (ОРДЛО). Російська сторона не проявляє конструктив у питанні мирного врегулювання конфлікту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, якби російська сторона прийняла "план Кравчука", то почалося б динамічне просування і можна було б говорити про якісь дати.

"Але поки Російська Федерація не проявляє конструктив, будь-які дати обговорювати складно", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що за стандартами ОБСЄ на підготовку виборів треба три місяці.

"Це виключно для того, щоб ОБСЄ могла нормально розгорнути свою місію. А якщо у нас мова йде про відновлення роботи ЦВК, реєстрів виборців, функціонування політичних партій, медіа, то це дуже трудомісткий процес, який потребує часу", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що "план Кравчука" щодо Донбасу показує алгоритм дій від А до Я для врегулювання конфлікту.

Він також сказав, що не знає, коли Україна перейде до плану Б по Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас выборы Дмитро Кулеба
NEWS
У МОЗ планують робити 1 млн тестів на COVID-19 місяць
Маріанна Присяжнюккореспондент РБК-Україна У МОЗ планують робити 1 млн тестів на COVID-19 місяць
DAILY
Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину