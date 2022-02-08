ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну сьогодні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 11:58
Кулеба оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну сьогодні Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба оцінив загрозу нового вторгнення Росії в Україну сьогодні. За його словами, ситуація біля кордонів країни не змінилась.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра разом з іноземними колегами.

За його словами, безпекова ситуація загалом лишається незмінною.

"Ми не бачимо відведення з боку РФ. Не бачимо жодних зусиль щодо деескалації. Зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Але ще не шляхом збройної сили", - заявив він.

Кулеба зазначив, що Україна має готуватись до будь-якого сценарію, чим вона і займається. Разом з підтримкою партнерів.

Нагадаємо, Кулеба назвав "червоні лінії" України в питаннях мирного врегулювання на Донбасі і підкреслив, що Київ ніколи не піде на прямі переговори з окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка