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Кулеба: ніщо не загрожує безвізу України з ЄС

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 16:28
Кулеба: ніщо не загрожує безвізу України з ЄС Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Безвізовому режиму між Україною та Європейським союзом ніщо не загрожує. А позиції Києва і Брюсселя в боротьбі з корупцією тотожні.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, міністр заперечує наявність суперечок навколо антикорупційних органів.

"... ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що з моменту запуску Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не було жодного року, щоб "життя цих органів було легким і спокійним".

Нагадаємо, напередодні низка європейських депутатів пригрозили скасуванням безвізового режиму українським олігархам і політикам через провал у боротьбі з корупцією.

У той же час заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що немає загрози скасування безвізового режиму з Європейським союзом для всіх українців.

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