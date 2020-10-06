Кулеба: ніщо не загрожує безвізу України з ЄС

Безвізовому режиму між Україною та Європейським союзом ніщо не загрожує. А позиції Києва і Брюсселя в боротьбі з корупцією тотожні.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, міністр заперечує наявність суперечок навколо антикорупційних органів.

"... ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що з моменту запуску Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не було жодного року, щоб "життя цих органів було легким і спокійним".

Нагадаємо, напередодні низка європейських депутатів пригрозили скасуванням безвізового режиму українським олігархам і політикам через провал у боротьбі з корупцією.

У той же час заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що немає загрози скасування безвізового режиму з Європейським союзом для всіх українців.