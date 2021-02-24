Кулеба назвав мету вчорашніх дебатів в ООН: тотальний тиск на агресора

Дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в рамках Генеральної асамблеї ООН покликані посилити тотальний тиск на Російську Федерацію як агресора. Київ хоче, щоб на підставі його інформації світ формував позицію щодо Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає прес-служба МЗС у Facebook .

"Ключове для нас - це скористатися цією можливістю, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави", - зазначив він.

За його словами, Україна переслідує мету створення тотального тиску на Росію, а також систематизує зусилля, щоб у Москви не було можливості поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях.