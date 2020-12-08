У Криму пригрозили "націоналізувати" покинуту нерухомість

Окупаційна влада Криму може "націоналізувати" нерухомість, яку залишили власники. Безхазяйне майно передадуть в муніципальну власність за ініціативою окупаційних адміністрацій.

Про це заявив так званий "заступник голови комітету з реєстрації та кадастру" Олексій Костін, передає "РИА Новости".

За його словами, кинуте майно можуть визнати муніципальним через рік після постановки об'єкта на відповідний облік.

"Щоб реалізувати цю можливість представник муніципалітету повинен звернутися до суду з вимогою визнати право муніципальної власності на дане майно", - зазначив Костін.

Також повідомляється, що окупаційна адміністрація району або міста має подати документи з підтвердженням того, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї.

Нагадаємо, в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін заборонив кримчанам без російського паспорта володіти землею на окупованому півострові.

Напередодні Генасамблея ООН підтримала посилену резолюцію України щодо Криму.