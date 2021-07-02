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Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: ніякої підготовки не ведеться

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Москва, П'ятниця 02 липня 2021 13:10
Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: ніякої підготовки не ведеться Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. Особливо на тлі заяв останнього про відмінності народів двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, слова Зеленського про відмінність українського і російського народів "ніяк не вкладаються в процес підготовки зустрічі лідерів".

"Та й, до речі сказати, якщо абстрагуватися від таких невдалих з нашої точки зору заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним за умови, що його цікавить вирішення низки кризових питань у двосторонніх відносинах України та Росії.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

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