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Кернеса зареєстрували мером Харкова

Новость на русском → Харків, Неділя 08 листопада 2020 23:25
Кернеса зареєстрували мером Харкова Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Харківська міська виборча комісія зареєструвала нинішнього харківського міського голову Геннадія Кернеса як переобраного на цій посаді. Заява про реєстрацію він переслав електронною поштою.

Постанову про це розміщено на сайті мерії.

Раніше ТВК оголосила Кернеса переможцем виборів: чинний мер отримав 60,34% голосів. Явка на виборах склала 32,23%.

"Це постанова вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області", - повідомляється на сайті мерії.

Заява Кернеса про реєстрацію надійшла в електронному вигляді з електронним підписом.

Нагадаємо, у громадянській мережі ОПОРА прогнозували, що присягу Кернеса можуть перенести через його захворювання. Очікується, що функції мера Харкова до присяги Кернеса буде виконувати секретар міської ради.

Крім того, у Харківській міськраді недавно розповіли, що Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків COVID-19. Вірус пошкодив 70 відсотків його легенів.

Як повідомляло РБК-Україна, перемогу Кернеса на виборах мера Харкова прогнозував екзит-пол, проведений програмою "Свобода слова Савіка Шустера".

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