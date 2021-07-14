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Кабмін вніс зміни до "ковідних сертифікатів": встановлено термін дії документу

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Київ, Середа 14 липня 2021 13:59
Кабмін вніс зміни до "ковідних сертифікатів": встановлено термін дії документу Фото: Кабмін встановив термін дії "ковідних сертифікатів" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністр України вніс зміни до "ковідних сертифікатів". Термін дії цього документу становитиме 180 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання уряду.

Разом з тим, термін дії ПЦР-тестів становитиме 72 години.

Кабмін вніс зміни до "ковідних сертифікатів", які підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання від зазначеної хвороби.

Нагадаємо, цифрові COVID-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.

Раніше РБК-Україна писало, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID.

Крім того, детально розписувало, як отримати цифровий сертифікат.

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Кабінет Міністрів України сертификаты COVID-19
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