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Жорсткий карантин після Нового року: що заборонять

Автор: Лера Полищук

Кабінет міністрів України затвердив нові обмеження на час жорсткого карантину. Вони будуть діяти з 8-го по 24 січня 2021 року.

Про це йшлося на засіданні уряду.

Серед заборон і обмежень:

  • обмеження роботи ресторанів, кафе, барів. Можлива тільки робота з доставки і прийому замовлень на виніс;
  • заборона роботи театрів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни та побутової хімії);
  • на канікулах будуть знаходитися всі заклади освіти, крім дитячих садків;
  • заборона розважальних, рекламних і культурно-масових заходів;
  • громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями для "помаранчевої" зони карантину;
  • будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи більше 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому майже на дві тисячі осіб більше.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після посилення карантину транспорт продовжить працювати, адже транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

Додамо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауна на новорічні свята.

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