Кабмін схвалив розширення прав поліції щодо використання електрошокера
Кабінет міністрів погодив законопроект про розширення прав поліції на використання електрошокера. У документі збільшили кількість ситуацій і осіб, до яких можливе застосування пристрою.
Це рішення було затверджено на засіданні Кабміну в середу.
Згідно з новим законопроектом, поліції дозволяється використовувати електрошокер при:
- затримання особи, що скоїла адміністративне чи кримінальне правопорушення і здійснює фізичний опір поліцейському;
- затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;
- затримання особи, яка вчиняє збройний опір або намагається втекти з-під варти;
- затримання особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують здоров'ю чи життю людей, зокрема поліцейського.
За поточними правилами, поліцейські можуть застосовувати електрошокер в разі нападу на поліцейського або на іншу людину / об'єкта, що знаходяться під охороною або ж під час нападу тварини, яка загрожує життю або здоров'ю людини, в тому числі поліцейського.
Новий законопроект ще належить затвердить депутатам Верховної ради.
Сьогодні, Кабінет міністрів також виділив 86 млн гривень для поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я. Додаткові кошти зокрема передбачаються дитячої лікарні "Охматдит".