Іран закликав Трампа не потрапити в "пастку" Ізраїлю і не спровокувати війну

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф звернувся до президента США Дональда Трампа і закликав його не потрапити в "пастку" Ізраїлю. Мова йде про передбачуваний план Ізраїлю спровокувати війну з допомогою атак на американські сили в Іраку.

Про це пише Reuters.

США звинувачують підтримуваних Іраном бойовиків в регулярних ракетних атаках на американські об'єкти в Іраку. Однак жодне з відомих угруповань, підтримуваних Іраном, не взяло на себе відповідальність за удари.

"Нові розвіддані з Іраку вказують на те, що ізраїльські агенти-провокатори планують атаки проти американців, щоб поставити минає зі свого поста Трампа в скрутне становище фальшивим casus belli (привід для оголошення війни). Не потрапте в пастку. Будь феєрверк буде мати неприємні наслідки", - написав Зариф.

Ізраїль цю заяву не прокоментував.

Раніше повідомлялося, що Іран підвищила рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці.

Військова активність Тегерана посилюється напередодні річниці загибелі генерал-майора Касема Сулеймані.

Його вбили в результаті американського ракетного обстрілу в Багдаді в січні 2020 року.