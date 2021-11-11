Харків отримав нового мера. Терехов склав присягу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання міської ради .

Терехов склав присягу після того, як голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко оголосила про його реєстрацію мером Харкова.

"Відповідно до закону України, з моменту складання присягу Ігор Терехов набув повноважень харківського міського голови", - заявила Матвієнко після присяги нового очільника міста.

Терехов змінив на посаді мера Харкова Геннадія Кернеса, який очолював місто з 2010 року. Місце міського голови звільнилося після того, як Кернес помер від ускладнень коронавірусу незадовго після перемоги на місцевих виборах у 2020 році. З того часу Терехов обіймав посаду виконувача обов'язки міського голови.

Що відомо про Терехова

У 1990 році Терехов закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". У 2006 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".

У 1990-х роках працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.

Свій шлях у мерії розпочав у 1999 році. До 2006 року працював начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

У 2006 році балотувався до Верховної ради за списком блоку "Наша Україна", проте до парламенту не пройшов.

У березні 2007 року він став заступником голови Харківської ОДА. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради. З квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.

У 2020 році обраний депутатом Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії "Блок Кернеса - успішний Харків!".