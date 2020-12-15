Держбюджет-2021 та статус Донбасу: що сьогодні розгляне Рада

Верховна рада України сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про державний бюджет країни на 2021 рік. Також нардепи розглянуть внесення змін до Бюджетного кодексу.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також у порядку денному внесення змін до закону щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нардепи будуть голосувати за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо особливого статусу Донбасу та змін в закон "Про запобігання корупції".

Сьогодні парламентарі розглянуть проект закону про державний бюджет України на 2021 рік.

Вчора джерело РБК-Україна в "Слузі народу" повідомило, що у Раді набереться достатня кількість голосів для ухвалення законопроекту про держбюджет на 2021 рік.

Також у коментарі виданню заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що документ не будуть ухвалювати під час так званої "бюджетної ночі".

Нагадаємо, у першому читанні проект держбюджету на 2021 рік, крім "Слуги народу" підтримали "Батьківщина", група "Довіра" і група "За майбутнє". Також документ підтримали 11 позафракційних депутатів.