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Глава Державної судової адміністрації подав у відставку

Новость на русском → Україна, Четвер 22 жовтня 2020 13:24
Глава Державної судової адміністрації подав у відставку Фото: Зеновій Холоднюк (pep.org.ua)
Автор: Олег Черниш, Юлія Струк

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку. Заяву найближчим часом розгляне Вища рада правосуддя.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Державній судовій адміністрації.

"Так, Холоднюк написав заяву про відставку", - зазначив співрозмовник.

Цю заяву найближчим часом повинна розглянути Вища рада правосуддя, яка і виносить рішення про звільнення і призначення голови Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади. Він проходить підозрюваним у справі екс-глави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.

Як писало РБК-Україна, главі Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали Холоднюк і четверо юристів.

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