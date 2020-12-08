Німеччина виділить €1 мільйон на підтримку реформ в Україні

7 грудня постійний представник ФРН при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення коштів Україні в межах Плану дій Ради Європи. Так, Німеччина виділяє 1 млн євро.

Про це повідомляє Посольство ФРН у Києві.

У 2019 році Берлін вже надавав 1 млн євро на підтримку Плану.

"На посту голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як минулого року, зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України", - заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, у вересні Австрія надала Україні один мільйон євро. Ці гроші були виділені у вигляді гуманітарної допомоги.

Перед цим в Кабінеті міністрів розповіли, коли Україна отримає макрофінансову допомогу від Європейського союзу.

Також Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.