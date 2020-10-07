Франція і Німеччина готують санкції проти Росії за отруєння Навального

Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам пакет додаткових санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Париж і Берлін засуджують отруєння Навального бойовою речовиною "Новічок", яке раніше було підтверджено Організацією по забороні хімічної зброї (ОЗХО)

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Франції.

Повідомляється, що Франція і Німеччина неодноразово закликали Росію пролити світло на обставини отруєння Навального і назвати винних.

"Росія поки не надала переконливих пояснень. У цьому контексті ми вважаємо, що для отруєння пана Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім відповідальності та причетності Росії", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим Париж і Берлін ініціюють додаткові санкції, пропозиції направлять європейським партнерам.

"Ці санкції будуть націлені на людей, яких ми вважаємо відповідальними за цей злочин і порушення міжнародних стандартів, а також на учасників програми "Новічок", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що санкції за отруєння Навального будуть введені на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що ОЗХО робить загальні заяви про отруєння, які треба підтверджувати професійною інформацією.