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ЄС подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 08 березня 2021 11:02
ЄС подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць Фото: Урсула фон дер Ляйен (facebook com EuropeanCommission)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз з квітня подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць. Цьому посприяє реєстрація нових вакцин.

Про це в інтерв'ю Stuttgarter Nachrichten заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

"Починаючи з квітня, кількість може подвоїтися у відповідності з планами виробників, в тому числі тому, що скоро будуть затверджені нові вакцини", - зазначила вона.

За її словами, очікується в середньому близько 100 млн доступних доз на місяць у другому кварталі і загалом 300 млн доз до кінця червня.

Зазначимо, на сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило три вакцини - від Pfizer / BioNTech, Moderna і Oxford / AstraZeneca. Очікується, що рішення по четвертій - від американської компанії Johnson & Johnson - буде прийнято вже в цей четвер.

Нагадаємо, раніше Фінляндія розкритикувала Європейський союз за політику спільних закупівель вакцин проти коронавірусу. Крім того, керівництво країни виступає за те, щоб країни-учасниці ЄС могли самостійно робити закупівлі.

Також повідомлялося, що Росія попросила Всесвітню організацію охорони здоров'я схвалити вакцину "Супутник V".

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