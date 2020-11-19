ЄС звинуватив Росію у спробі підірвати суверенітет України

Європейський союз відреагував на рішення президента Росії Володимира Путіна щодо спрощення визнання "документів", виданих у так званих "ДНР" та "ЛНР". ЄС вважає це ще одною спробою Кремля підірвати суверенітет та незалежність України.

Про це йдеться в офіційній заяві речника Європейської служби зовнішніх справ.

В Євросоюзі закликали Росію виконати свої зобов'язання в рамках "Мінська".

"Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодами та перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання в рамках мінських угод", - заявили в ЄС.

Крім того, в ЄС нагадали, що у 2019 році було випущено інструкцію щодо обробки заяв на отримання візи від жителів ОРДЛО, яка покликана забезпечити повагу до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, спрощення визнання "документів" ОРДЛО розкритикували в МЗС України. У відомстві наголосили, що це рішення є черговим кроком російської агресії проти України.

Також РБК-Україна писало, що в Кабміні назвали перелік указів Путіна, які потрібно скасувати для деокупації Донбасу.