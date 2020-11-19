ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС звинуватив Росію у спробі підірвати суверенітет України

Новость на русском → Брюссель, Четвер 19 листопада 2020 20:47
ЄС звинуватив Росію у спробі підірвати суверенітет України Фото: прапор ЄС (pixabay)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз відреагував на рішення президента Росії Володимира Путіна щодо спрощення визнання "документів", виданих у так званих "ДНР" та "ЛНР". ЄС вважає це ще одною спробою Кремля підірвати суверенітет та незалежність України.

Про це йдеться в офіційній заяві речника Європейської служби зовнішніх справ.

В Євросоюзі закликали Росію виконати свої зобов'язання в рамках "Мінська".

"Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодами та перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання в рамках мінських угод", - заявили в ЄС.

Крім того, в ЄС нагадали, що у 2019 році було випущено інструкцію щодо обробки заяв на отримання візи від жителів ОРДЛО, яка покликана забезпечити повагу до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, спрощення визнання "документів" ОРДЛО розкритикували в МЗС України. У відомстві наголосили, що це рішення є черговим кроком російської агресії проти України.

Також РБК-Україна писало, що в Кабміні назвали перелік указів Путіна, які потрібно скасувати для деокупації Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Евросоюз Російська Федерація ДНР
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
DAILY
Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії