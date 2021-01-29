ЄС назвав ще одну умову для траншу Україні: стосується "Медичних закупівель"

Одна з умов надання нового траншу макрофінансової допомоги Україні від Європейського союзу стосується медичних закупівель. Усі централізовані поставки мають здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Про це у Twitter написав посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

Посол, зокрема, відреагував на статтю Atlantic Council про загострення проблем України з вакцинацією через напругу між Міністерством охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі".

"Передача всіх централізованих закупівель Агентству також є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначив Маасикас.

Відзначимо, на сайті МОЗ зазначено, що роль такого агентства виконує ДП "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що МОЗ та державне підприємство "Медичні закупівлі" звинуватили один одного в зриві закупівлі вакцини від COVID. У грудні міністерство передало свої контакти щодо переговорів ДП і підприємство направило комерційні пропозиції виробникам.

Проте міністр Максим Степанов звинуватив його у зриві закупівель і вимагав погоджувати з ним усі кроки по угоді. Компанія погодилася, направила йому варіанти договорів з декількома постачальниками, але перед Новим роком було схвалено лише один - з українською компанією "Лекхім" на поставку вакцини Sinovac.

"Медзакупівлі" заявили, що таким чином Степанов самостійно визначив постачальника. І нібито без його втручання можна було домогтися знижки на вакцину.

Скандал закінчився тим, що закуповувати вакцину для України будуть через міжнародну компанію Crown Agents.