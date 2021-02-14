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Джонсон закличе лідерів G7 до глобального поширення COVID-вакцин

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 02:45
Джонсон закличе лідерів G7 до глобального поширення COVID-вакцин Фото: Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе віртуальну зустріч лідерів G7 наступного тижня. Він планує закликати політиків до дій по забезпеченню рівного глобального поширення вакцин від коронавіруса і запобігання майбутніх пандемій.

Про це пише Reuters.

Зустріч лідерів "великої сімки" стане першим великим багатостороннім заходом Джо Байдена в якості президента США.

"Вирішення поставлених перед нами проблем - від колосальної місії з доставки вакцин для кожної окремої країни до боротьби за усунення шкоди, завданої нашим екосистемам, і забезпечення стійкого відновлення від коронавіруса - лежать в обговореннях, які ми ведемо з нашими друзями і партнерами по всьому світу", - сказав Джонсон.

Очікується, що він закличе G7 працювати над глобальним підходом до пандемій, таким як розробка системи раннього попередження, яка покладе кінець "націоналістичній і такій, що викликає розбіжністі, політиці, яка затьмарила початкову відповідь на коронавірус".

"Тепер уряди країн світу несуть відповідальність за спільну роботу, щоб максимально ефективно використовувати ці вакцини", - говориться в заяві британського прем'єра.

Раніше повідомлялося, що Великобританія проведе саміт Групи семи (G7) з 11 до 13 червня. Він пройде в курортному містечку Карбис-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.

РБК-Україна писало, що Джонсон відреагував на намір Європейського союзу контролювати експорт вакцин від коронавіруса. Джонсон заявив, що не хоче бачити обмежень з боку ЄС.

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