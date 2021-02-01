ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дві хвилі погіршення відносин: як змінилася атмосфера в "Слузі народу"

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 08:36
Дві хвилі погіршення відносин: як змінилася атмосфера в "Слузі народу" Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Атмосфера і міжособистісні відносини всередині фракції "Слуга народу" відрізняються від того, що було півтора року тому. Народні депутати визначилися зі своїми персональними цілями і завданнями.

Про це розповіли джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Групові ігри. Що відбувається в "Слузі народу" і хто її контролює".

Один зі співрозмовників видання розповів, що в 2020 році в СН було дві основні хвилі, які спровокували погіршення настроїв у партії. Перша хвиля відбулася в березні, пов'язана зі зміною уряду. Друга - пов'язана з місцевими виборами.

Щодо розгляду питань, які виносять у парламент, тут буває по-різному. Багато голосів набирає і реалізація якихось глобальних програмних ініціатив, які ініціює особисто президент, наприклад, закон про референдум. Хоча голова фракції СН Давид Арахамія погрожував виключенням тим, хто не проголосує за законопроект.

Проекти, які зачіпають інтереси олігархів, обговорюють за межами парламенту, з участю Банкової, особисто Володимира Зеленського.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9-го скликання.

Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації в 2019 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Слуга народа
NEWS
Дві хвилі погіршення відносин: як змінилася атмосфера в "Слузі народу"
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна Дві хвилі погіршення відносин: як змінилася атмосфера в "Слузі народу"
DAILY
Групові ігри. Що відбувається в "Слузі народу" і хто її контролює
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Групові ігри. Що відбувається в "Слузі народу" і хто її контролює