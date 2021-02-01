Дві хвилі погіршення відносин: як змінилася атмосфера в "Слузі народу"

Атмосфера і міжособистісні відносини всередині фракції "Слуга народу" відрізняються від того, що було півтора року тому. Народні депутати визначилися зі своїми персональними цілями і завданнями.

Про це розповіли джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Групові ігри. Що відбувається в "Слузі народу" і хто її контролює".

Один зі співрозмовників видання розповів, що в 2020 році в СН було дві основні хвилі, які спровокували погіршення настроїв у партії. Перша хвиля відбулася в березні, пов'язана зі зміною уряду. Друга - пов'язана з місцевими виборами.

Щодо розгляду питань, які виносять у парламент, тут буває по-різному. Багато голосів набирає і реалізація якихось глобальних програмних ініціатив, які ініціює особисто президент, наприклад, закон про референдум. Хоча голова фракції СН Давид Арахамія погрожував виключенням тим, хто не проголосує за законопроект.

Проекти, які зачіпають інтереси олігархів, обговорюють за межами парламенту, з участю Банкової, особисто Володимира Зеленського.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9-го скликання.

Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації в 2019 році.