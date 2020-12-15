Для доопрацювання бюджету-2021: Рада оголосила перерву до 16:00

Верховна рада пішла на перерву до 16:00. Народні депутати повинні узгодити документ з прийнятими змінами до Бюджетного кодексу.

Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Питання, які потребують доопрацювання у звязку з рішеннями, які були прийняті під час розгляду №4100-д, їх трохи більше. Є неузгодженості, які також треба врахувати. Надійшла пропозиція від представників депутатських фракцій та груп, щоб ми оголосили перерву до 16:00", - зазначив глава Ради.

За перерву проголосували 293 парламентарі.

Нагадаємо, Рада раніше прийняла в другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках державного бюджету на 2021 року. За законопроект №4100-д ​​проголосували 311 депутатів Ради.

У закон у сесійній залі включили ряд норм, які профільний комітет відхилив при підготовці документа до другого читання.

Джерело РБК-Україна в "Слузі народу" запевняло, що в парламенті набереться достатня кількість голосів для прийняття законопроекту про держбюджет на пленарному засіданні парламенту.

Співрозмовник відзначав, що голосів за прийняття бюджету точно має вистачити, а сам розгляд має пройти відносно оперативно, не переходячи в "бюджетну ніч".