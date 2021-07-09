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Донбас, реформи і Росія: у Меркель назвали теми зустрічі із Зеленським

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Берлін, П'ятниця 09 липня 2021 14:54
Донбас, реформи і Росія: у Меркель назвали теми зустрічі із Зеленським Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, у тому числі врегулювання на Донбасі та реформи. Переговори пройдуть 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією", - зазначив Зайберт.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу"Північний потік-2".

Також повідомлялося, що Меркель має намір особисто поїхати в США для вирішення спорів через "Північний потік-2".

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Володимир Зеленський Російська Федерація Донбас Ангела Меркель
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