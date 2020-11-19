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До деокупації Криму: у Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 19 листопада 2020 06:48
До деокупації Криму: у Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7 Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Автор: Инна Собора

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7). Документ забороняє використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів в цілях "підтримки або сприяння участі Росії у засіданнях G7 і відновлення G8 з участю РФ".

Про це пише "Голос Америки".

Відповідно до законопроекту, відновлення G8 можливо тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія, "припинила будь-яке втручання у вибори в США або інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії і Абхазії" і "вивела свої війська і озброєння з Придністров'я".

Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроекту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.

Раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що його країна виступає проти повернення Росії до складу G7 і нагадав, що РФ була виключена з G7 з-за окупації українського Криму.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп не планує проводити очний саміт G7 до кінця цього року.

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